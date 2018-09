Mostra del Libro a Città di Castello

(ANSA) - PERUGIA, 1 SET - Inaugurata sabato 1 settembre la 18/a Mostra del Libro antico e della stampa antica di Città di Castello, "l'edizione della maturità" come l'hanno definita le autorità che sono intervenute al taglio del nastro, preceduto nella Sala dei Fasti di Palazzo Vitelli a Sant'Egidio da una riflessione sulle prospettive di questo evento "ormai di respiro nazionale, che torna nella sua sede delle origini". Domenica è l'ultimo giorno per visitarla.

"Ospitiamo i principali operatori del settore - ha detto Fabio Nisi presidente dell'Associazione Palazzo Vitelli a Sant'Egidio, che promuove con il Comune tifernate l'iniziativa - che sono di per sé un motivo di grande valorizzazione ma accanto abbiamo organizzato collaterali notevoli: la prima mostra di facsimili mai allestita, grazie alla rivista Nova Charta e alla sua icona, donna Vittoria de Buzzaccarini, in collaborazione con istituzioni prestigiose come la Biblioteca reale di Torino e la Biblioteca di Cremona".