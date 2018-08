Restauro Sala dell'Anello duomo Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 31 AGO - Ad anticipare l'inizio del nuovo Anno pastorale, che nell'archidiocesi di Perugia-Città della Pieve è segnato dalla festa della Madonna delle Grazie del 12 settembre, sarà l'inaugurazione dei lavori di restauro della "Sala del Sant'Anello" del complesso della cattedrale di San Lorenzo, in programma sabato 8 settembre (ore 16.30). Per l'occasione verrà anticipata l'esposizione (detta comunemente "calata") della reliquia del Sant'Anello, che si sarebbe dovuta tenere, come da tradizione, il 12 successivo.

Questa venerata reliquia, ritenuta dalla pietà popolare l'anello con cui la Beata Vergine fu sposata a san Giuseppe, è custodita dal 1488 nella cattedrale di Perugia (quest'anno ricorrono i 530 anni della sua presenza), dando vita all'omonima quattrocentesca Confraternita ricostituita nel 2016. La "Sala del Sant'Anello" è un sito storico-artistico dimenticato per molti anni, che dall'8 settembre sarà restituito alla città.