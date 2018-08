(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 31 AGO - Il cardinale Angelo Bagnasco, in qualità di presidente del Consiglio delle Conferenze episcopali d'Europa, è tra gli ospiti attesi ad Assisi in occasione della Prima preghiera ecumenica per il Creato, in programma fra oggi e domani, alla presenza di numerosi leader religiosi.

L'obiettivo - spiegano i promotori - è quello di "unire i 2,2 miliardi di cristiani di tutte le confessioni nella preghiera rivolta alla salvaguardia del nostro Pianeta, per camminare insieme verso la Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP 24". Diversi i momenti di approfondimento che si concluderanno sabato mattina sul sagrato della Basilica Superiore di San Francesco con la lettura della dichiarazione condivisa sulla salvaguardia del Creato che sarà portata in pellegrinaggio ai rappresentanti di governo che parteciperanno a Cop24 in Polonia. Subito dopo ci sarà anche un'azione che, in collaborazione con l'Istituto Serafico di Assisi, coinvolgerà simbolicamente le persone più vulnerabili.