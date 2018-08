Nuove frontiere per cura mal di schiena

(ANSA) - PERUGIA, 31 AGO - Nuove prospettive per la risoluzione di alcune patologie che provocano il mal di schiena, senza più dover ricorrere all'intervento chirurgico tradizionale. Da oggi, infatti, presso la struttura di Neuroradiologia dell'azienda ospedaliera di Perugia è possibile impiantare per via percutanea, senza il classico intervento chirurgico a cielo aperto, "spaziatori" di ultima generazione che permettono di intervenire "sulla stenosi segmentaria del canale midollare, quella condizione in cui si crea progressivamente il restringimento del canale vertebrale", come spiega il Dottor Roberto Pantaleoni, che, con una equipe di tecnici ed infermieri della struttura di Neuroradiologia e anestesisti ha proceduto ad applicare il nuovo presidio a tre pazienti, due uomini e una donna, di 51, 59 e 69 anni, tutti e tre della provincia di Perugia. I nuovi dispositivi percutanei consentono di ottenere la distrazione delle apofisi spinose permettendo così la decompressione indiretta del canale vertebrale.