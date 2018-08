Torna a Cannara la Festa della cipolla

Dai menù più classici tradizionali fino alla ricerca di piatti per coniugare territorio e sperimentazione, e con l'idea del biologico per il futuro: con al centro un prodotto d'eccellenza e, per il secondo anno consecutivo, con lo chef stellato Gianfranco Vissani ancora una volta protagonista, torna la Festa della cipolla di Cannara. Che si terrà in due tappe da martedì 4 a domenica 9 e poi ancora da martedì 11 a domenica 16 settembre.

Una festa "di comunità" e "di prodotto", non "una semplice festa di paese" l'ha voluta definire il sindaco Fabrizio Gareggia.

L'assessore regionale Fernanda Cecchini, dopo avere chiesto di continuare a puntare alla certificazione Igp, ha suggerito di "incentivare la cipolla anche come produzione biologica".

Anche secondo la presidente dell'Assemblea legislativa Donatella Porzi la sfida è quella "di rendere ancora migliore questo già eccezionale prodotto, anche in termine di qualità della produzione e di ricaduta turistica sul territorio".