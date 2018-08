Camera commercio Terni, controlli su prodotti

Anche in provincia di Terni iniziano i controlli da parte della Camera di commercio su alcune tipologie di prodotti, per verificare la rispondenza dei campioni prelevati alla normativa specifica di ogni settore dei beni immessi nel mercato.

A seguito dell'accordo nazionale, stipulato fra Unioncamere e il ministero dello Sviluppo economico, alcuni prodotti acquistati nelle aziende commerciali del territorio italiano verranno testati in appositi laboratori e sarà, quindi, verificato il rispetto delle norme di sicurezza e di quanto dichiarato nelle etichette di commercializzazione da parte delle aziende. "I prodotti interessati alle verifiche saranno di diversa natura: giocattoli, prodotti elettrici, prodotti tessili e calzature - spiega il segretario generale dell'ente camerale, Giuliana Piandoro -, il ministero ha specificato alcuni prodotti all'interno di queste categorie. Ad esempio, potranno essere controllati peluche, asciugacapelli, cordoncini, scale, maglieria".