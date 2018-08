Mattinata lavoro intenso per 118

(ANSA) - PERUGIA, 29 AGO - Mattinata di attività straordinaria per la centrale operativa regionale del 118, sia per il numero di interventi sia per la loro gravità.

Il turno coperto da sei operatori infermieri, quattro dei quali alle postazioni telefoniche, e due medici ha infatti gestito 60 chiamate di emergenza, oltre a quelle di collegamento con i mezzi impiegati sul territorio regionale.

Il 118 ha operato per 14 eventi con il codice di massima gravità, quello rosso, mentre 25 sono stati i codici gialli e 21 i verdi.

Negli eventi più gravi la centrale, con il coordinamento del dottor Francesco Borgognoni, ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Questo è quindi intervenuto per l'incidente sull'Autosole nel quale sono morti padre e figlio e per trasferire da Foligno a Perugia un ciclista politraumatizzato.

(ANSA).