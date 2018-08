Due morti su A1, arrestato il camionista

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 29 AGO - È stato arrestato, con l'accusa di omicidio plurimo colposo, il camionista bulgaro di 59 anni coinvolto nell'incidente mortale nel quale, lungo l'A1 tra Orvieto e Fabro, sono morti padre e figlio di 33 e 10 anni, originari del Casertano.

L'arresto in flagranza è stato disposto la polizia stradale, che ne ha dato comunicazione all'autorità giudiziaria, vista la gravità del fatto. Al test dell'etilometro l'uomo è risultato negativo, mentre la Polstrada è ancora in attesa di quello antidroga. Il cinquantanovenne, che verrà trasferito nel carcere di Sabbione di Terni, trasportava pasta ed è dipendente di una ditta straniera. Non è ancora chiaro da dove provenisse e dove fosse diretto. Con lui c'era la moglie, anche lei bulgara.