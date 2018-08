Porzi, Umbria centro spiritualità

"Un evento che si rinnova e che pone con forza l'Umbria al centro della spiritualità mondiale, nel segno di San Francesco e del suo profondo insegnamento di pace, fraternità e solidarietà in un momento in cui queste parole non sembrano più far parte del lessico comune": la presidente dell'Assemblea legislativa, Donatella Porzi, parla così della decima edizione del 'Sentiero di Francesco', il cammino tra Assisi e Gubbio lungo il sentiero francescano compiuto da San Francesco nell'inverno tra il 1206 e il 1207, dopo la scelta della 'spoliazione'.

Appuntamento che sarà presentato mercoledì a Palazzo Cesaroni. Alla presenza della stessa Porzi.

Per la presidente "un evento che pone anche l'attenzione su un modello di turismo sostenibile, lento e spirituale, di cui l'Umbria è di certo territorio simbolo".