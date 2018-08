Polstrada ritira 11 patenti

Sono state 11 le patenti ritirate e complessivamente 100 i punti decurtati nel corso dei controlli svolti a Foligno dalla polizia stradale per prevenire il grave fenomeno degli incidenti stradali legati all'abuso di alcol e all'uso di droghe, in particolare tra i giovani.

Nella notte del 26 agosto sono state impegnate quattro pattuglie, con un medico della questura di Perugia e investigatori del locale commissariato. Sono stati complessivamente controllati 60 veicoli e identificate 75 persone. Otto sono risultate alla guida sotto l'effetto dell'alcool (cinque quelle denunciate per avere superato il limite di legge) e tre degli stupefacenti.

Per un conducente, che si è rifiutato di sottoporsi al test per verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti scatterà la denuncia a piede libero. (ANSA).