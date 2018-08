Impegno Lettonia per Polo armi Terni

Impegno in Lettonia per la squadra "a contatto" composta da personale del Polo di mantenimento delle armi leggere che ha sede a Terni.

I tecnici, militari e civili 'altamente qualificati', sono intervenuti nella Repubblica baltica per ripristinare la piena efficienza di mitraglieri e mortai. Il team ha concluso poi il complesso e delicato intervento - riferisce l'esercito - con le prove di funzionamento a fuoco in poligono, garantendo così, per la parte di propria competenza, la totale efficienza dei Vbm Freccia lì presenti.

Il Polo di mantenimento delle armi leggere di Terni, considerato centro di eccellenza nazionale e punto di riferimento per le forze armate per quanto riguarda il materiale d'armamento leggero, è l'organo esecutivo dipendente dal Comando logistico dell'esercito che provvede a fornire il supporto logistico alle unità della forza armata sia in Italia e nelle operazioni "fuori area".