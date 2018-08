All'Umbria 3 milioni per crisi idrica 2017

"Il Dipartimento della Protezione civile ha erogato alla Regione Umbria i rimanenti tre milioni di euro dei sei originariamente assegnati a seguito della crisi idrica che colpì la regione nel 2017, destinati unicamente all'approvvigionamento idropotabile": lo ha annunciato l'assessore regionale all'Ambiente Fernanda Cecchini.

Nell'esprimere soddisfazione "per l'assegnazione dell'ultima quota di finanziamenti", Cecchini ha sottolineato che "si tratta di risorse che vanno a sostenere gli sforzi fatti dalla Regione per mitigare il rischio della crisi idrica del 2017 e che consentono di ultimare, presumibilmente entro l'anno, gli interventi a breve-medio termine individuati nel Piano degli interventi Emergenza Idrica 2017 regionale per limitare l'impatto delle crisi idriche sull'approvvigionamento idropotabile regionale".