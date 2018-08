A Città Castello chirurgia d'avanguardia

La Chirurgia dell'ospedale di Città di Castello, diretta dal dottor Maurizio Cesari, è la prima struttura pubblica italiana a dotarsi di un nuovo sistema tecnologico di chirurgia laparoscopica ad altissima definizione, che consentirà interventi più precisi e sicuri. "Si tratta della tecnologia più avanzata a livello mondiale e la prima disponibile in un ospedale pubblico italiano" ha sottolineato il direttore generale dell'Usl Umbria 1, Andrea Casciari. "Un investimento che si iscrive - ha spiegato - nell'opera di potenziamento dell'ospedale e che sposa le caratteristiche peculiari dell'attività del reparto, da sempre caratterizzato per l'adozione estensiva delle metodiche chirurgiche mini invasive più avanzate".

I nuovi strumenti - ha detto il dg - hanno "una definizione delle immagini quattro volte superiore rispetto agli strumenti fino in uso, che consentono di visualizzare i tessuti interni distinguendo le singole strutture anatomiche in maniera estremamente più precisa".