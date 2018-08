Squarta denuncia, Trasimeno abbandonato

Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Marco Squarta ha annunciato una mozione per introdurre una programmazione di disinfestazione al Trasimeno nell'ambito della legge sul Piano sanitario regionale. E nel denunciare "lo stato di abbandono" del lago, interroga la Giunta per "comprendere chi esegue i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria".

"Vorremmo conoscere chi si occupa di svolgere lavori di dragaggio, pulizia delle sponde e delle darsene, di tagliare l'erba e le alghe - spiega in una nota il portavoce dell'opposizione di centrodestra a Palazzo Cesaroni - ma più in generale tutte le azioni utili a migliorare la vivibilità del lago anche in chiave turistica".