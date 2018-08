Riapre centro riabilitazione Cascia

Dopo "gli ultimi ritocchi" sarà inaugurato nella seconda metà settembre il rinnovato centro di riabilitazione che ha sede a Cascia. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Salute Luca Barberini con un post su Facebook. Sottolineando che "si tratta della prima struttura sanitaria a riaprire, in condizioni non provvisorie, in tutto il cratere del terremoto".

"Il nuovo polo - ha spiegato Barberini - avrà a diposizione circa 40 posti letto, tra riabilitazione e Residenza sanitaria assistita. Una struttura bella e accogliente, poco sopra il santuario di Santa Rita, con una vista meravigliosa".

Per l'assessore "la riattivazione della Riabilitazione rappresenta un simbolo importante per Cascia e per tutto il territorio della Valnerina, nel percorso della ricostruzione post sisma perché consente alla comunità di tornare a vivere, di riassaporare quella normalità che è condizione necessaria per un nuovo sviluppo del territorio".