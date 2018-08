Più vaccinazioni pediatriche in Usl 1

Nella Usl Umbria 1 le vaccinazioni in età pediatrica sono in costante crescita e la copertura per il vaccino esavalente ha superato il livello di sicurezza del 95%, come emerge dai dati del 2017 e del primo semestre di quest'anno.

L'aumento dell'affluenza ai centri di salute, dovuto all'incremento delle vaccinazioni obbligatorie, ha portato la direzione aziendale ad adottare alcune iniziative di potenziamento e ammodernamento dell'organizzazione per garantire minori tempi di attesa e maggior comfort per i bambini e i loro familiari.

"L'attività vaccinale è decentrata a livello territoriale nei 22 Punti di erogazione distribuiti uniformemente nei distretti sanitari al fine di rendere l'offerta più aderente possibile alle esigenze della popolazione" sottolinea il direttore generale dell'Usl Umbria 1, Andrea Casciari.

Per maggiori informazioni sul tema delle vaccinazioni è possibile consultare la pagina web www.uslumbria1.gov.it/media/vaccinazioni-info-e-mappa-dei-serviz i.