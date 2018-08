Piante marijuana in giardino, denunciato

Aveva 'riservato' una parte nascosta del proprio giardino alla coltivazione di marijuana, un sessantenne di Montecastrilli denunciato dai carabinieri dopo che nella sua abitazione è stata scoperta una piccola piantagione domestica.

Dodici - secondo quanto riferisce l'Arma - le piante sequestrate dai militari dell'aliquota operativa dei carabinieri di Amelia, tutte in fiore e di altezza superiore al metro e mezzo. Queste, sempre a detta degli investigatori, avrebbero permesso all'uomo di ricavare circa 700 dosi.

Il sessantenne - risultato già inquisito in passato per reati specifici e inerenti il patrimonio - deve ora rispondere dell'accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti.