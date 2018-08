Alemanno, emozione per chi tornato casa

Sono circa un centinaio "i cantieri conclusi a Norcia per quanto concerne la ricostruzione leggera ed è emozionante sapere che qualcuno ha potuto fare ritorno nella propria casa": lo ha detto il sindaco, Nicola Alemanno, nel corso del consiglio comunale straordinario che si è svolto a San Pellegrino, una delle frazioni maggiormente colpite dal sisma.

Per Alemanno "la ricostruzione pesante privata invece stenta a partire". "Speriamo - ha aggiunto - che i segnali di semplificazione emersi dall'ultimo quadro normativo sortiscano i primi effetti ed agevolino quindi il lavoro dei professionisti e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione".

Il sindaco ha ricordato, inoltre, che a Norcia è partito il primo grande cantiere pubblico nel cratere, quello della torre civica del palazzo municipale, il quale recupero è stato finanziato dalla Fondazione Brunello Cucinelli e che inizierà ad essere smontata a cominciare da lunedì 27 agosto.