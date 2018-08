Umbria, 900 pratiche per ricostruzione

(ANSA) - PERUGIA, 24 AGO - Sono 900, in Umbria, le pratiche presentate agli Uffici speciali per la ricostruzione leggera e pesante degli edifici danneggiati dal sisma a due anni dalla prima scossa. Di queste ne sono state autorizzate circa 240, mentre 291 sono in istruttoria e 157 in attesa di integrazioni.

Sono soltanto alcuni dei dati - al 16 agosto scorso - forniti dalla presidente della Regione, Catiuscia Marini e dal sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella frazione di Ancarano, una delle più colpite dal sisma.

Marini ha evidenziato che la stima delle pratiche che si attende l'Ufficio speciale per la ricostruzione si aggira attorno ai 10 mila edifici e "per questo auspichiamo un impegno da parte del Governo per prorogare gli incarichi del personale a tempo determinato già impegnato nella compilazione dei documenti ed eventualmente l'inserimento di nuove figure".