Ubriaco accoltella un barista

(ANSA) - PERUGIA, 24 AGO - Ubriaco, con un coltello ferisce un barista: l'uomo, un tunisino di 39 anni, è stato arrestato dalla polizia, insieme al fratello accorso in suo aiuto. Il ferito guarirà in dieci giorni.

E' successo in un bar a Ponte Felcino. L'uomo, con vari precedenti di polizia e regolare sul territorio nazionale, ha preso una bevanda dal frigo e si è seduto a un tavolo all'esterno facendo cadere a terra la bottiglia di vetro.

Avrebbe poi cominciato a inveire contro un dipendente del bar che si era avvicinato per ripulire, ferendolo al collo con un coltello. Lo stesso barista è riuscito a disarmarlo e a bloccarlo, fino all'arrivo della volante e del personale sanitario. Nel frattempo è giunto sul posto il fratello del tunisino, di 33 anni, il quale - riferisce la questura - avrebbe ostacolato l'intervento dei sanitari e aggredito i poliziotti, tanto da procurare ad uno di questi delle lesioni personali giudicate guaribili in sei giorni.