Terremoto, presidio Cgil a Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 24 AGO - "Oggi rappresentiamo non solo Norcia e l'insieme della Valnerina ma tutta la regione, perché la difficoltà non è solo delle aree interne": lo ha detto Vincenzo Sgalla, segretario generale della Cgil umbra, nel sit in che si è svolto stamattina davanti all'ospedale di Norcia alla presenza delle sezioni regionali del sindacato, per denunciare alcune criticità nelle zone terremotate a due anni dal sisma, come lo stallo della ricostruzione e l'assenza di lavoro, dei servizi, dei trasporti e di vie di comunicazione moderne e sicure.

"Fare il presidio qui - ha aggiunto - non significa solo chiedere servizi per l'ospedale di Norcia ma significa anche chiedere un modello di sviluppo diverso da quello che c'è stato fino ad oggi in Umbria, perché questo modello ha prodotto negli ultimi anni una diminuzione del 15% del Pil in tutta la regione".