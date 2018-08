Sisma,20.000 interventi vigili del fuoco

(ANSA) - PERUGIA, 24 AGO - Dal 24 agosto 2016 ad oggi "sono stati oltre 20.000 gli interventi svolti dai vigili del fuoco nel comprensorio della Valnerina umbra colpito dal sisma, a cui sia aggiungo quelli nelle zone di Spoleto e Foligno". A dirlo, attraverso un report statistico, è la direzione regionale degli stessi vigili del fuoco dell'Umbria che nel dettaglio evidenzia: "Oltre 13.000 interventi si sono resi necessari per il recupero di beni e masserizie, circa 3.000 sono state le verifiche di stabilità e oltre 4.000 per tipologie varie di assistenza alla popolazione".

L'intera attività è stata coordinata, a livello regionale dal direttore regionale dei vigili del fuoco Raffaele Ruggiero con la collaborazione dei comandanti provinciali di Perugia e Terni e del Comando operativo avanzato che è stato attivato dai primi giorni dal sisma e che ancora oggi opera "seppur in forma residuale".