Sisma: Federalberghi,lontani da rilancio

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 24 AGO - Due anni dopo la prima scossa di terremoto siano ancora lontani dalla ricostruzione e dalle scelte strategie di rilancio economico. Bene, invece, la gestione dell'emergenza considerando anche la complessità del fenomeno". A dirlo, attraverso un post sul proprio profilo Facebook, è il presidente di Federalberghi Umbria e imprenditore di Norcia, Vincenzo Bianconi.

"Ad oggi - scrive - non abbiamo ancora tutte le risposte e gli strumenti necessari per decidere in maniera consapevole del nostro futuro, ora è il tempo delle scelte concrete e definitive per il non rilancio dell'economia turistica". Bianconi evidenzia che occorrono "velocità, chiarezza e coraggio delle scelte". Si augura, inoltre, che "sia terminato il tempo dei finanziamenti a pioggia" e chiede di "rimappare il cratere per territori e per settori economici, rimodellare gli aiuti sui problemi e le opportunità reali legate ad una visione di sviluppo compatibile con questi luoghi, con chi ci vive e con il mercato".