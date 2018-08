Porzi, a due anni dal sisma l'Umbria c'è

(ANSA) - PERUGIA, 24 AGO - "Due anni fa una scossa di terremoto fortissima metteva in ginocchio l'Italia centrale, cambiando inesorabilmente la storia dell'Umbria e dell'intero Paese. Oggi, seppure con alcune problematiche fisiologiche, la ricostruzione è partita, pur essendo in presenza di un cantiere e un processo di dimensioni amplissime". Così la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi, commentando il secondo anniversario del sisma del 2016.

"Con il sisma di agosto e poi con quello dell'ottobre di due anni fa, l'Umbria è stata chiamata a rivivere il dramma che aveva già affrontato nel 1997 e, prima ancora, nel 1979 e lo ha fatto con determinazione ed efficacia, memori degli errori e delle problematiche che quelle esperienze avevano insegnato.

Oggi, a distanza di due anni, siamo ripartiti e i numeri parlano chiaro, sia in termini di assistenza, che di progetti e di cantieri. L'Umbria c'è e fa la sua parte con la schiena dritta".