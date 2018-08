Milleproroghe, appello da Comune Terni

(ANSA) - TERNI, 24 AGO - I sindaci di Terni, Benevento e Potenza hanno inviato una lettera al Governo per porre all'attenzione dell'esecutivo "la peculiarità delle condizioni materiali e giuridiche delle amministrazioni in stato di dissesto che avevano fatto particolare affidamento sui fondi del Piano periferie, una delle poche entrate straordinarie possibili, posticipate dal cosiddetto decreto Milleproroghe".

Tutti e tre i Comuni, presenti nelle graduatorie per l'assegnazione dei fondi del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, sono infatti in condizioni di dissesto e non possono, per le loro condizioni economiche, attivare mutui. La missiva, firmata da Leonardo Latini, Clemente Mastella e Dario De Luca è stata indirizzata in particolare al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a Salvini e Di Maio, al viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia e al sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri, Giancarlo Giorgetti.