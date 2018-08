Marini, ricostruzione avviata in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 24 AGO - "Dobbiamo mettere tutta l'attenzione e i tempi necessari per concedere autorizzazioni che siano nella garanzia della legalità, ma anche della qualità, della sicurezza e della trasparenza della ricostruzione. Non possiamo ricostruire edifici che in futuro possano costituire un pericolo per i cittadini". È quanto ha detto stamani a Foligno la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, davanti al personale e ai volontari della Protezione civile regionale che si sono riuniti a due anni esatti dalla prima scossa di terremoto nel centro Italia. "Arriviamo a questa data - ha aggiunto la governatrice - con una ricostruzione leggera e pesante già avviata e la conferma sta nelle 900 pratiche già presentate sia per danni lievi che pesanti, di cui già 300 autorizzate e altrettante in fase di autorizzazione. A due anni dalle prime scosse - ha detto ancora - non era scontato arrivarci con dei cantieri già avviati per la ricostruzione delle abitazioni e degli edifici pubblici".