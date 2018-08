Droga,arrestata una commerciante a Terni

(ANSA) - TERNI, 24 AGO - Una commerciante quarantaquattrenne di Terni è stata arrestata dalla squadra mobile del posto dopo essere stata sorpresa a cedere una dose di cocaina ad un cliente. In base a quanto riferisce la questura la donna - già inquisita in passato per reati specifici - è stata fermata nel pomeriggio di giovedì, quando è stata notata transitare in auto a piazza Dalmazia, nel centro città, poi scendere dall'auto ed avvicinarsi ad un giovane per un rapido scambio di una bustina e di banconote. Entrambi sono quindi stati bloccati. L'uomo, un pugliese a Terni per lavoro, è stato trovato con una dose di cocaina, mentre nell'auto della donna sono stati trovati i resti dell'involucro e 200 euro. Il giovane ha poi riferito agli agenti che 50 euro erano per la dose appena acquistata, il resto per vecchi debiti, dato che si riforniva sempre da lei.