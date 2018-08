Bimbi di Ancarano chiedono parco giochi

(ANSA) - PERUGIA, 24 AGO - I bambini di Ancarano di Norcia chiedono uno spazio giochi con altalena, scivolo e cavalluccio.

L'hanno chiesto alla presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini e al sindaco Nicola Alemanno al termine della conferenza stampa in cui sono stati forniti i numeri di due anni di gestione post sisma. Una bimba, a nome degli altri 20 piccoli che animano la frazione colpita dal terremoto, ha letto una lettera evidenziando come sia importante per loro poter avere uno spazio "dove giocare in sicurezza".

"Siamo consapevoli che avete tante cose a cui pensare, a cominciare dalla ricostruzione dei nostri paesi, ma per noi sarebbe tanto importante poter avere dei giochi che ci consentirebbero di vivere meglio le nostre giornate all'aria aperta", scrivono i piccoli. Che poi hanno consegnato dei disegni, che loro chiamano "progetti", ai due amministratori.

Sia la governatrice che il sindaco si sono impegnati nel cercare il prima possibile di soddisfare la richiesta avanzata dai bambini.