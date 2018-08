Todi festival al via con Fiona May

(ANSA) - PERUGIA, 23 AGO - "Qualsiasi cosa faccio do sempre oltre il cento per cento e anche stavolta ho messo l'anima in questa operazione": a parlare è l'ex campionessa mondiale di salto in lungo, Fiona May, al suo esordio teatrale. Come al debutto è il nuovo spettacolo 'Maratona di New York', opera di Edoardo Erba, tra i testi teatrali contemporanei più rappresentati al mondo, ma che ora torna con una nuova messa in scena a cura di Andrea Bruno Savelli. È questo lo spettacolo inaugurale del Todi Festival 2018, in programma dal 25 agosto al 2 settembre.

Annoverato tra i capisaldi della drammaturgia contemporanea italiana, 'Maratona di New York' rappresenta già di per sé una grande sfida recitativa, perché gli interpreti sono chiamati a recitare correndo per l'intera durata dello spettacolo. Ora però c'è un nuovo e originale allestimento, che vede per la prima volta due donne sul palco. Protagonista - oltre all'atleta - è anche l'attrice Luisa Cattaneo.