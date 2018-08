Riprendono lavori in Basilica Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 23 AGO - "Il 27 agosto riprendono i lavori di messa in sicurezza della Basilica di San Benedetto di Norcia con la rimozione delle macerie all'interno della chiesa": a dirlo, all'ANSA, è Marica Mercalli, soprintendente alle belle arti dell'Umbria.

"Il cantiere - spiega Mercalli - interesserà innanzitutto la porzione della basilica a ridosso della controfacciata e questo ci permetterà di completare la gabbia metallica che ne garantirà la completa messa in sicurezza". "All'interno della Basilica - ricorda la soprintendente sono da rimuovere macerie che al momento sono stratificate in tre metri di altezza". Tra i detriti saranno da estrapolare anche grandi porzioni del campanile crollato.