Comitato sicurezza su infrastrutture

(ANSA) - PERUGIA, 23 AGO - Si è riunito a Perugia un Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sul tema delle infrastrutture viarie. L'Anas ha reso noto che agli inizi di settembre saranno avviati i lavori di manutenzione del viadotto di P.S.Giovanni e che in tale occasione sarà limitato il transito ai mezzi pesanti. Sul raccordo a Collestrada sono stati recentemente già eseguiti i lavori di ripristino. Entro la fine dell'anno saranno svolti lavori di manutenzione del cavalcavia di Taverne di Corciano e dei viadotti di Olmo e di Ellera.

La Provincia ha spiegato che gli oltre 500 del territorio vengono controllati con cadenza periodica. Verifiche approfondite sulle opere nelle aree del sisma non hanno evidenziato particolari criticità. Su richiesta del provveditorato alle opere pubbliche, si sta eseguendo un monitoraggio dello stato delle opere di competenza della Provincia e della Regione, ma c'è l'esigenza di ulteriori finanziamenti da destinare a eventuali lavori che dovranno rendersi necessari.