Auto contro albero, grave un uomo

(ANSA) - TERNI, 23 AGO - Sono molto gravi le condizioni di un automobilista moldavo di 32 anni che questa mattina si è schiantato contro un albero in via Tito Oro Nobili, nel centro di Terni.

L'uomo, alla guida di una Ford Focus, è ricoverato all'ospedale Santa Maria in riserva di prognosi nel reparto di Rianimazione.

In base ai primi rilievi della polizia municipale l'automobilista, che proveniva dalla rotatoria della stazione ferroviaria, ha perso il controllo dell'auto finendo nella corsia opposta e poi contro il pino al lato della carreggiata.

Nell'incidente è rimasto coinvolto non gravemente uno scooterista ternano di 69 anni, urtato dalla Focus. L'uomo è stato trasportato solo precauzionalmente all'ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco.