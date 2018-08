Arrestato ternano, aveva 1 kg di droga

(ANSA) - TERNI, 23 AGO - Poco meno di un chilo di droga è stato sequestrato ad un trentaseienne di Terni, arrestato dai carabinieri del Nucleo investigativo del posto in seguito alla perquisizione svolta all'interno del suo garage. Nel locale, nascosti in una bacinella di plastica riposta in uno scaffale, sono stati trovati otto panetti di hascisc da 100 grammi ciascuno. Altri 100 grammi di cocaina sono stati scoperti invece in una scatola di cartone appoggiata su un ripiano di un altro scaffale. Sequestrati anche 1.000 euro in contanti occultati in una pochette, ritenuti provento dello spaccio dello stupefacente ed una bilancina elettronica di precisione. L'uomo, già arrestato recentemente per possesso di droga, era stato segnalato ai militari da alcuni residenti dopo essere stato notato muoversi in maniera sospetta. Al termine dell'udienza direttissima il trentaseienne, convalidato l'arresto, è stato rinchiuso su disposizione del giudice al carcere di vocabolo Sabbione.