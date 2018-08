Alessandro Quasimodo a palazzo Donini

(ANSA) - PERUGIA, 23 AGO - Lo scrittore, regista e attore Alessandro Quasimodo, figlio del poeta Salvatore cui è stato assegnato nel 1959 il Premio Nobel per la Letteratura e di cui quest'anno ricorre il cinquantenario della morte, ha visitato oggi Palazzo Donini, a Perugia.

In questi giorni in visita privata in Umbria, regione che lo ha visto fra l'altro in scena al Festival dei due Mondi di Spoleto e al Teatro Morlacchi di Perugia, Alessandro Quasimodo è stato accompagnato nelle sale al piano nobile del Palazzo e nella sala a piano terra che ospita il ciclo di dieci grandi tele dell'artista siciliano Salvatore Fiume, realizzate su commissione dell'industriale Bruno Buitoni, che raccontano "Le avventure, le sventure e le glorie dell'antica Perugia" e che sono state donate alla Regione. Quasimodo, nell'esprimere grande apprezzamento per la Regione Umbria, ha detto di aver provato "molta gioia" per aver potuto conoscere e ammirare le bellezze del palazzo che è sede della Presidenza della Giunta regionale.