Terni,ridotte indennità sindaco e giunta

(ANSA) - TERNI, 22 AGO - Sindaco e assessori del Comune di Terni hanno deciso di ridursi del 10% le indennità di funzione, in aggiunta al 10% già applicato per obbligo di legge: a renderlo noto è la stessa amministrazione, nell'ambito della manovra di bilancio riequilibrato 2018 di parte corrente approvata dalla stessa giunta.

A fronte dell'ulteriore riduzione il sindaco Leonardo Latini percepirà 4.919,57 euro mensili, il vicesindaco Andrea Giuli 3.689,68 e gli altri otto assessori 2.951,74. Tra gli altri interventi decisi sul fronte dei risparmi, oltre 500 mila euro derivano da minori consumi idrici e della pubblica illuminazione, altre poste sono state ricavate da manutenzioni varie (comunque in gran parte garantite), dal taglio di alcune spese inerenti il personale, dal trasporto scolastico e dalle indennità di carica del presidente del consiglio comunale e dei consiglieri comunali, quest'ultime rese possibili dal fatto che dal marzo al luglio 2018 tali organismi non si sono riuniti.