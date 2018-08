Servizio civile,le domande entro il 28/9

(ANSA) - PERUGIA, 22 AGO - Scadrà il 28 settembre il bando per la selezione di 248 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Umbria. Possono partecipare giovani fra i 18 e i 29 anni non compiuti, italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel Paese. Ai volontari, in servizio per un anno, spetta un compenso mensile di 433,80 euro. In totale sono 33 i progetti approvati dalla Regione Umbria. Dei 248 posti disponibili, quattro sono riservati a "volontari Fami", cioè a giovani titolari di protezione internazionale o di protezione umanitaria. L'elenco dei progetti è disponibile nel sito della Regione. È possibile presentare una sola domanda, per un unico progetto. E' stato anche realizzato il sito www.scelgoilserviziocivile.gov.it e sono disponibili il portale www.serviziocivile.gov.it. "Il servizio civile - sottolinea Luca Barberini, assessore regionale alla salute, coesione sociale e welfare - rappresenta per i giovani un'opportunità importante di formazione e di crescita personale e professionale".