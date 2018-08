Estetica oncologica in ospedale Spoleto

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 22 AGO - E' stato siglato un accordo di collaborazione biennale, con facoltà di proroga, tra l'azienda Usl Umbria 2 e l'associazione spoletina Inner Wheel Club per l'attivazione di un innovativo percorso assistenziale di estetica oncologica presso il servizio di Oncoematologia del presidio ospedaliero "San Matteo degli Infermi" di Spoleto.

Il progetto è finalizzato alla prevenzione e alla cura degli effetti tossici cutanei dei trattamenti chemioterapici, sia farmacologici che radioterapici, che fortemente inficiano la qualità della cura ed il benessere del paziente.

L'accordo di collaborazione, firmato dal direttore generale dell'azienda Usl Umbria 2, Imolo Fiaschini, e dalla presidente dell'associazione Inner Wheel Club, Enrica Quintili, impegna il servizio di Oncoematologia, in accordo con la direzione medica ospedaliera, a selezionare i pazienti da sottoporre a trattamenti di estetica oncologica e a rendere disponibili luoghi ed ambulatori adeguati.