Alemanno, fatto molto ma norme rigide

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 22 AGO - "Due anni in cui sono state fatte molte cose, ma c'è il rammarico di non aver potuto fare di più a causa di un quadro normativo troppo rigido". E' quanto dice il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, che ripercorre gli ultimi 24 mesi in cui è stato chiamato, assieme ai suoi amministratori, a gestire l'emergenza post-sisma.

Il 24 agosto saranno esattamente due anni dalla prima scossa di terremoto che sconvolse Amatrice e procurò i primi danni alla comunità nursina e per l'occasione il Comune ha deciso di ricordare quel giorno con un consiglio comunale straordinario e aperto alla cittadinanza, che si terrà nella frazione di San Pellegrino.

"Sarà l'ennesima occasione per fare il punto della situazione e focalizzare ancora una volta le cose da fare e soprattutto evidenziare quelle correzioni necessarie per sveltire la ricostruzione pesante", aggiunge il sindaco.