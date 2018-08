Fatte brillare le bombe a San Giustino

(ANSA) - SAN GIUSTINO (PERUGIA), 21 AGO - Capitolo chiuso per ciò che riguarda i due ordigni bellici rinvenuti poco più di una settimana fa durante i lavori di ripristino della carreggiata della statale 73 bis di Bocca Trabaria nei pressi del valico, a seguito della frana verificatasi nello scorso marzo. Con una sorpresa finale, costituita dalla presenza di un terzo ordigno, fatto brillare anch'esso, come gli altri due, all'interno delle cave Marinelli di Colle Umberto, frazione di Perugia.

"Colgo l'occasione - afferma in una nota il sindaco di San Giustino, Paolo Fratini - per ringraziare gli artificieri del Genio Militare di Napoli, che hanno proceduto con la bonifica della zona, lavorando in maniera rapida e garantendo la massima sicurezza. E ringrazio anche il maresciallo Vincenzo Viscito, comandante della Stazione Carabinieri di San Giustino, che ha coordinato le operazioni assieme alla Prefettura di Perugia".