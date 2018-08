Controlli polizia nei parchi di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 21 AGO - Un nuovo servizio straordinario di controllo disposto dal questore Giuseppe Bisogno è stata svolto dalla polizia nei parchi e nelle aree verdi di Perugia.

Impegnati in particolare gli equipaggi delle volanti e del reparto prevenzione crimine. Sono state controllate 27 persone, quattro delle quali con precedenti di polizia. Ispezionati i parchi cittadini Chico Mendez, della Verbanella, l'area verde della Pallotta, il parco Santa Giuliana, Santa Margherita, l'area verde della Cupa e il parco Sant'Angelo. Nel parco Sant'Angelo è stato rintracciato un tunisino di 48 anni, più volte indagato in passato, irregolare sul territorio nazionale, il quale è stato espulso mediante l'ordine del questore. Nello stesso parco Sant'Angelo è stata smantellata un'area dedicata al bivacco e presumibilmente ad illeciti in materia di sostanze stupefacenti.