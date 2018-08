A settembre lavori per Sae Castelluccio

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 21 AGO - "A metà settembre inizieranno i lavori per la realizzazione delle otto casette Sae previste per Castelluccio di Norcia": a dirlo, all'ANSA, è Alfiero Moretti, responsabile della Protezione civile dell'Umbria. "I progetti sono in fase di approvazione per poi procedere al bando di gara per affidare le opere di costruzione, contiamo di avviare il cantiere prima della fine dell'estate", aggiunge. Sae che saranno differenti da tutte le altre costruite sul cratere sismico, in quanto dovranno rispondere positivamente a delle condizioni climatiche più volte definite "estreme" come si registrano in inverno sui monti Sibillini. Moretti ricorda, inoltre, che a Castelluccio è prevista anche l'installazione di "un modulo collettivo che avrò una ventina di stanze e permetterà agli operatori commerciali del borgo di trascorrere la notte qui e quindi non scendere a Norcia".