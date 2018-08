Todi festival,al via con arte Ceccobelli

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 20 AGO - L'arte di Bruno Ceccobelli terrà a battesimo l'edizione 2018 di Todi Festival (fino al 2 settembre). Sua infatti l'antologica T'ODI che apre il ricchissimo cartellone di eventi culturali. T'ODI è il nome dell'installazione site specific collocata nella Sala delle Pietre di Palazzo del Popolo che a partire dalle 18 di sabato 25 agosto sarà visitabile ad ingresso libero. Una mostra antologica relativa al periodo 1984-2018 con 30 opere le quali, attraverso segni primordiali e simboli spirituali, parleranno della terra natia dell'artista.

"Si tratta - spiega l'artista in una nota degli organizzatori - di un'installazione molto particolare poiché visibile dall'alto, una 'visione spirituale': da qui il nome T'ODI a significare 'ti ascolti'. Ascoltare in effetti può essere simile all'osservare dall'alto, come quando si guarda uno scavo archeologico".