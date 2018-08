Record di visitatori per Pinturicchio

(ANSA) - PERUGIA, 19 AGO - Chiesa di San Bartolomeo a Torgiano gremita per la presentazione dell'opera del Pinturicchio "Il Bambin Gesù delle mani".Il dipinto è rimasto esposto solo per alcune ore e gli organizzatori della Pro Loco e della manifestazione "I Vinarelli" - i presidenti Fabrizio Burini e Fausto Ciotti - hanno calcolato che più di tremila persone hanno potuto ammirare il capolavoro, acquisito nel 2004 dalla Fondazione Guglielmo Giordano, che fa capo alla famiglia Margaritelli. Un pubblico attento ha seguito la lezione tenuta dal Franco Ivan Nucciarelli, che è stato introdotto dal giornalista Mario Mariano, dopo i saluti del parrocco di Torgiano don Giusepoe Piccioni e del sindaco Marcello Nasini. Il prof Nucciarelli, già docente di Iconologia presso la Università di Perugia, autore di due libri su Pinturicchio, ha annunciato di voler realizzare un altro progetto culturale, quello di far rientrare, magari anche a titolo di prestito temporaneo, almeno qualche decina delle opere migrate in mezzo mondo.