Spoleto rinvia concerto per lutto Genova

Il Comune di Spoleto si unisce alla giornata di lutto nazionale, proclamata dal Governo per sabato, giorno in cui si celebreranno i funerali di Stato delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova.

Quale "forma di rispetto e di cordoglio per le vittime e di vicinanza ai familiari", l'amministrazione ha deciso di rinviare a data da destinarsi lo spettacolo "Il Dio Denaro" con David Riondino e Fabrizio De Rossi Re, in programma al Complesso Monumentale di San Nicolò.

Come disposto dal Consiglio dei ministri, verranno esposte a mezz'asta la bandiera nazionale ed europea sugli edifici pubblici.