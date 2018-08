Lavavetri rompe lunotto auto

Ha mandato in frantumi il lunotto posteriore di una vettura dopo che l'automobilista non gli aveva dato alcun compenso per avergli lavato il vetro (cosa che l'uomo aveva chiesto di non fare): per questo un marocchino di 29 anni è stato denunciato a piede libero dalla squadra volante di Perugia. A suo carico sono state avviate le pratiche per l'espulsione.

L'episodio è avvenuto a un semaforo nella zona di via Settevalli. Gli agenti hanno accertato che un automobilista lì fermo aveva avuto un diverbio con lo straniero che, nonostante il diniego opposto dal conducente, aveva ugualmente lavato il vetro anteriore. In base alla ricostruzione della questura lo straniero, non avendo ricevuto alcun compenso, ha inveito contro di lui e poi ha scagliato l'oggetto utilizzato per pulire il parabrezza contro il lunotto posteriore, mandandolo in frantumi.

La volante lo ha quindi rintracciato poco distante, denunciandolo a piede libero per danneggiamento aggravato.