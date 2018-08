Un morto per scontro auto-mezzo Gesenu

Un quarantaquattrenne italiano è morto nello scontro tra la sua auto e un mezzo della Gesenu avvenuto nella zona di Ponte Felcino, alla periferia di Perugia.

Sulle cause sono in corso accertamenti da parte della polizia municipale.

L'incidente è avvenuto nella zona a ridosso del cavalcavia.

Nello scontro è rimasta gravemente ferita anche una donna che viaggiava sull'utilitaria. E' stata trasportata all'ospedale di Perugia da un'ambulanza del 118.



E' "sotto choc" l'autista del mezzo della Gesenu che si è scontrato con un'auto, il conducente della quale è morto in seguito all'urto. Lo ha spiegato l'azienda evidenziando che il dipendente "ha fatto tutto ciò che era nella sua possibilità per evitare lo scontro" ed al quale ha manifestato "solidarietà". Gesenu, in una nota, ha espresso "il massimo cordoglio e vicinanza nei confronti della famiglia coinvolta nell'incidente". Sull'auto viaggiava anche una donna ora ricoverata in ospedale con riserva di prognosi.