Tre cani finiscono in un tubo, salvati

(ANSA) - PERUGIA, 15 AGO - Sono tutti vivi tre cani che si erano infilati in una tubazione posta a circa due metri sotto terra e che sono stati salvati dai vigili del fuoco con una articolata e difficile operazione di soccorso.

E' successo a Villanova di Marsciano, intorno alle 7 della mattina di Ferragosto.

I vigili hanno prima utilizzato un geofono per cercare di capire dove fossero esattamente: si tratta infatti di uno strumento di rilevamento suoni, che viene utilizzato anche nei crolli delle strutture, per la ricerca delle persone sotto le macerie. Dopo avere individuato l'esatta posizione degli animali (all'inizio si pensava che nel tubo si trovassero due cani), i vigili hanno cominciato a scavare fino a portare in salvo le tre bestiole, completamente ricoperte di fango.