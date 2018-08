Cagliari: Han in prestito al Perugia

(ANSA) - CAGLIARI, 15 AGO - Han lascia di nuovo il Cagliari.

Ma sempre in prestito: l'attaccante nordcoreano inizierà il nuovo campionato con la maglia del Perugia, in serie B.

Arrivato in Sardegna nel marzo 2017 il giovane bomber asiatico, classe 1998, ha proseguito il suo percorso di crescita proprio in Umbria dove, nella prima parte della stagione scorsa, ha saputo realizzare 7 reti in 19 partite. Rientrato a Cagliari lo scorso gennaio, Han ha collezionato 7 presenze in rossoblù.

In Umbria per maturare, questa la scelta del club rossoblu.

In attacco la punta rischiava di avere poco spazio: la coppia d'attacco titolare finora schierata da Maran è stata quella composta da Pavoletti e Farias. Dietro di loro ci sono però Cerri e Sau. Rosa troppo ampia nel settore offensivo. E per Han si sono riaperte le porte del Perugia.