Barberini, a Genova l'Umbria c'è

(ANSA) - PERUGIA, 15 AGO - "EROI UMBRI A GENOVA...

Ferragosto con il pensiero rivolto a #Genova, alle vittime di una tragedia assurda e alle loro famiglie": così oggi su Facebook l'assessore regionale umbro Luca Barberini. "L'Umbria - prosegue - è vicina ai genovesi e ai liguri tutti.

Ieri sera un gruppo di unità cinofile umbre, addestrate per ricerche in superficie e sotto alle macerie, è partito per contribuire ai soccorsi"; "partiranno anche altri soccorsi e volontari, se necessario. L'UMBRIA C'È! GRAZIE a quanti, ininterrottamente da ieri, stanno portando aiuto. GRAZIE ai nostri Vigili del fuoco, al personale sanitario, alle forze dell'ordine e a tutti i volontari impegnati nelle operazioni di soccorso in uno scenario surreale.

Un abbraccio a tutti i genovesi!".