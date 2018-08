Al via la ricostruzione di S.Pellegrino

(ANSA) - PERUGIA, 15 AGO - "San Pellegrino sarà uno dei primi borghi dell'intero cratere sismico ad essere ricostruito: nei prossimi giorni uscirà il bando di gara con il quale si darà ufficialmente l'avvio ai cantieri per la ricostruzione pesante della frazione". Lo ha detto all'ANSA il sindaco di Norcia Nicola Alemanno, al termine della processione in onore della Madonna di Montesanto che si è celebrata nella serata del 14 agosto, con la statua che è tornata per la prima volta dentro il paese dopo il sisma del 2016 che ha raso di fatto al suolo la frazione.

"Con la Protezione civile e con Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, stiamo ragionando proprio in queste ore le modalità di affidamento degli incarichi per la ricostruzione pesante, ma siamo ormai pronti a ricostruire i nostri centri, a cominciare proprio da San Pellegrino, danneggiato fin dalla prima scossa del 24 agosto", ha assicurato il sindaco.